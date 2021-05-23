В Минске задержали шесть сотрудников польского телеканала «Белсат»

Об этом сообщает государственное белорусское телевидение. По информации вещателя, действия милиции связаны с проверкой по статье о нарушении закона в сфере СМИ. Уточняется, что задержанные – в основном технические работники. Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что польское СМИ работало в стране нелегально.

В феврале две журналистки «Белсата» были приговорены к двум годам лишения свободы по обвинению в организации протестов. На этой неделе в Белоруссии силовики начали преследовать крупнейшее независимое издание в стране Tut.by.