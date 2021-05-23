Власти Новгорода объяснили визит полиции на съезд независимых муниципальных депутатов борьбой с коронавирусом

Официальный представитель губернатора Николай Шестаков в разговоре с газетой РБК назвал то «абсолютно рутинной работой по проверке общественных мест». Накануне силовики под предлогом нарушения санитарных норм потребовали прекратить мероприятие. Его организатор – политик Юлия Галямина и еще несколько человек были задержаны

Форум был созван в ответ на силовой разгон съезда «Муниципальная Россия» в Москве в марте. Тогда полицейские сочли, что его проводила нежелательная в стране британская организация Open Russia.