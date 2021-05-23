Пропавшую принцессу Латифу – дочь правителя Дубая – заметили на фото в Instagram

«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на главу международной кампании «Освободить Латифу» пишет, что появление снимка, который можно датировать серединой или даже второй половиной мая, связанно с другими событиями, которые пока не разглашаются. Друзья принцессы подтвердили журналистам, что женщины, с которыми запечатлена девушка, похожая на Латифу, действительно с ней знакомы. Фото предположительно сделано в крупном торговом центре Дубая.

Латифа – одна из дочерей правителя эмирата, которая называет себя заложницей собственной семьи. Она уже совершала безуспешные попытки побега, в последние несколько месяцев о ее судьбе не было ничего известно.