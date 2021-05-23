В российском концерне «Алмаз-Антей» сообщили о возможности американских космолетов нести ядерное оружие

Глава компании Ян Новиков, выступая на марафоне «Новое знание» сказал, что разные версии экспериментальных орбитальных беспилотников Boeing X-37 могут взять на борт от трех до шести боеголовок. Это, по словам гендиректора «Алмаза-Антея», выдвигает новые требования к средствам воздушно-космической обороны.

Официально беспилотники Х-37 созданы для научных и разведывательных целей. Впервые США вывели аппарат такого типа на орбиту в 2017 году. Информация о нем тогда была засекречена.