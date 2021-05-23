В Берлине неизвестные напали на мужчину в кипе

Агентство dpa сообщает, что трое злоумышленников атаковали 41-летнего жителя в традиционном головном уборе верующих евреев после чего скрылись. Ему потребовалась помощь медиков. Уголовная полиция немецкой столицы ведет расследование.

На фоне предстоящих пропалестинских митингов в Германии канцлер Ангела Меркель предостерегла жителей от проявления антисемитизма. Она напомнила, что закон гарантирует право на свободу выражения мнений и мирных собраний, но не оставляет места для нападок на людей, исповедующих другую веру.