Президент Болгарии выступил за смену руководителей спецслужб на фоне скандала о прослушке оппозиционных политиков

Отвечая на вопросы журналистов в телеэфире Румен Радаев сказал, подобные инциденты должны быть проверены, но сейчас эта задача возложена на тех, кто сам находится под подозрением.

Скандал разразился в пятницу, когда замглавы партии «Демократическая Болгария» сообщил, что незаконная прослушка велась за десятком оппозиционных политиков. Эту информацию позже подтвердил вице-премьер и министр внутренних дел, а прокуратура начала собственную проверку.