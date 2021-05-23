Художник Покрас Лампас примет участие в оформлении Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу

Об этом сказал глава оргкомитета турнира в городе Алексей Сорокин. По его выражению, с самого начала подготовки к Евро-2020 организаторы старались сосредоточиться не только на спорте, но и «придать культурное измерение» тому, что делается – слова Сорокина приводит агентство РИА Новости.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург примет семь матчей.