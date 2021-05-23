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02:06, 23 мая 2021

Федеральная налоговая служба выпустит для школьников учебное пособие по налогам

Книгу на форуме «Новое знание» анонсировал глава ведомства Даниил Егоров, отвечая на вопрос о том, где учащиеся могут узнать достоверную информацию в этой области.
В пресс-службе ФНС агентству ТАСС пояснили, что пособие будет предназначаться для школьников 10-11 классов, которые определились с дальнейшим направлением обучения. Предполагается, что в книге доступным языком изложат материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве страны.


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