Жителей города Гома в Демократической Республике Конго эвакуируют из-за извержения вулкана

Представители местных властей в Твиттере отметили, что сейчас обсуждается принятие неотложных мер в связи с угрозой, которую представляет вулкан Ньирагонго. Как сообщает агентство ТАСС, он известен своей сверхтекучей лавой, которая может двигаться по склону со скоростью до 96 километров в час. В 1977 году жертвами извержения стали более 600 человек.