Италия выиграла песенный конкурс «Евровидение»

Группа Maneskin по итогам голосования жюри заняла лишь четвертое место, однако вырвалась вперед в результате зрительского голосования. Следом идут Франция и Швейцария.

Представительница России Манижа с песней «Русская женщина» оказалась на девятом месте. Максимальные 12 баллов в этом году России отдал только Азербайджан.

«Евровидение» прошло в Роттердаме. В прошлом году песенный конкурс был отменен из-за пандемии.