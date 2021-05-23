Мадридский «Атлетико» в 11-й раз стал чемпионом Испании по футболу

В матче заключительного тура команда обыграла на выезде «Вальядолид» со счетом 2:1. Таким образом мадридскому клубу удалось на финише не упустить преимущество перед «Реалом», который, хотя и также одержал победу, уже не смог догнать лидера турнира.

Нынешний титул для «Атлетико» уже второй, завоеванный под руководством аргентинского тренера Диего Симеоне. Он встал у руля команды десять лет назад.