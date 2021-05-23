Компания Virgin Galactics провела успешные пилотируемые испытания космолета

Шаттл с двумя пилотами на борту отсоединился от самолета-носителя в воздухе и с помощью собственных двигателей поднялся на высоту почти 90 километров – выше границы космоса, которой придерживаются американские ВВС. Об этом сообщает агентство ТАСС. В конце прошлого года аналогичные испытания завершились неудачно. Из-за компьютерных неполадок, вызванных электромагнитными помехами, экипажу пришлось экстренно совершить посадку.