Совбез ООН призвал Израиль и Палестину соблюдать режим прекращения огня

В заявлении, опубликованном в Твиттере постпреда Великобритании, говорится, что международное сообщество приветствует решение сторон и считает важным достичь мира, «основанного на представлении о регионе, где два демократических государства мирно живут рядом, имея безопасные и признанные границы». Кроме того, в ООН подчеркнули необходимость срочно оказать населению Палестины гуманитарную помощь.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в ночь на пятницу.