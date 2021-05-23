Власти ожидают, что к концу года рынок труда вернется к докризисному уровню

Помощник президента Максим Орешкин, выступая на форуме «Новое знание» сказал, что благодаря активным мерам и поддержке спроса в прошлом году безработица сократилась на 1%. В марте, по данным Росстата, она составила 5,4% Безработными признаны чуть больше 4 миллионов человек. Речь идет о людях, ищущих возможность трудоустроиться и готовых приступить к работе в ближайшее время.

Согласно поручению Владимира Путина, к концу года рынок труда должен быть восстановлен до показателей 2019-го.