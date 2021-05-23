Боеприпасы со взорванного чешского склада, по словам болгарского оружейника, не предназначались для продажи Украине

Владелец компании EMCO Емельян Гебрев в интервью немецкому журналу «Шпигель» рассказал, что арендовал арсенал во Врбетице, где хранил старое оружие времен Варшавского договора. По его словам, оно было нужно для разных целей в производстве. При этом ранее бизнесмен подтверждал, что использовал чешские склады и что поставлял боеприпасы Украине после 2014 года, однако он не связывал два этих факта.

Пристальное внимание к арсеналу было приковано после того, как Прага обвинила Москву во взрывах семилетней давности, совершенных во Врбетице. Чехия объявила в розыск тех же людей, которых связывают с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.