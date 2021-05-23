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00:04, 23 мая 2021

Высокий уровень ультрафиолетового излучения прогнозируют сегодня в ряде российских регионов

Специалисты призывают быть осторожнее.

Находиться на солнце сегодня может быть опасно в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также на юге Краснодарского края и на северном Кавказе. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах достигнет шести или семи, что считается высоким уровнем.
Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, чем выше этот индекс, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека, находящегося на солнце, и тем меньше время, за которое здоровью будет причинён вред.

В такие дни, как сегодня, ВОЗ рекомендует пользоваться солнцезащитным кремом, оставаться в тени в полуденные часы, а также носить головные уборы и одежду с длинными рукавами.

Ранее на этой неделе в Москве зафиксировали температурный рекорд. В минувший вторник в столице зафиксировали почти + 30 градусов. В последний раз подобные показатели регистрировали 124 года назад.


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