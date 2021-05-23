В Азиатско-Тихоокеанском филиале аукционного дома Christie’s в Гонконге на торги выставят розовый бриллиант «Сакура»

В Азиатско-Тихоокеанском филиале знаменитого аукционного дома Christie’s в Гонконге на торги выставят редчайший розовый бриллиант «Сакура».

Как говорят сами организаторы аукциона, стоить такое украшение может около 25-38 миллионов долларов. Размер украшения составляет почти 16 карат. Обычно цена за карат розового бриллианта составляет более 2,5 миллионов долларов, однако в случае с «Сакурой» цену решили снизить до почти 2 миллионов.

В Christie’s также отмечают, что лишь 10% розовых бриллиантов могут похвастаться размером более одной пятой карата. Камень такого качества стал самым большим, из когда — либо выставляемых на аукционах.

Эксперты также подчеркивают, что «Сакура» имеет идеальную насыщенность розового цвета с вторичным пурпурным оттенком.

Ранее в Нью-Йорке был продан аналогичный камень, его размер был значительно больше и составлял почти 60 карат. Но «Сакура» имеет преимущество в виде отсутствия включений.

Аукцион назначен на 14 часов по Москве.