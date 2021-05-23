Новосибирский центр «Вектор» планирует обратиться в ВОЗ для одобрения своей вакцины от коронавируса

Новосибирский центр «Вектор» планирует обратиться во Всемирную организацию здравоохранения для одобрения своей вакцины от коронавируса.

Вопрос заявки в ВОЗ будет напрямую связан с планами по экспорту препарата «Эпиваккорона», рассказал гендиректор центра Ринат Максютов. Правда, пока, по его словам, для учреждения приоритетной считается проблема удовлетворения внутреннего спроса, передает агентство ТАСС. Пока не назвал глава «Вектора» и приблизительные сроки обращения во Всемирную организацию здравоохранения, одновременно лишь утверждая, что центр получил свыше 100 заявок от различных стран и организаций на поставки «Эпиваккороны».

Всего, по данным Максютова, произведено уже свыше 2 млн доз препарата, из них половина – в апреле, а некоторые серии уже отправлены в российские регионы. В свою очередь, несколько дней назад в столичной мэрии сообщили, что партии «Эпиваккороны» центра «Вектор» поступили в поликлиники Москвы. Начиная с декабря и вплоть до сегодняшнего дня в городских медучреждениях прививали только вакциной «Спутник V» Центра имени Гамалеи.

Официально в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса, в том числе «КовиВак» центра имени Чумакова.