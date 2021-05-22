Письмо Эйнштейна, содержащее формулу E=mc² продано на американском аукционе за 1,2 миллиона долларов

Как передает «Би-би-си», эта сумма оказалась втрое больше той, которую прогнозировали эксперты. Имя покупателя не раскрывается. Одностраничное письмо, написанное на немецком языке, датировано 26 октября 1946 года и адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна. Формула E=mc² описывает зависимость энергии от массы и скорости света.
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