Сборная России одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Латвии

Во втором матче турнира российская команда, выступающая под нейтральным флагом из-за решения Спортивного арбитражного суда и санкций WADA, разгромила Великобританию со счетом 7:1. В стартовом поединке группового этапа подопечные Валерия Брагина одержали волевую победу над Чехией (4:3).