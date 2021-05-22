Джо Байден:Способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создать независимое Палестинское государство

Президент США Джо Байден заявил, что единственный способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создание независимого Палестинского государства. При этом, по его словам, палестинцы должны признать право Израиля на существование как независимого еврейского государства. Перемирие между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу в ночь на пятницу – посредником в урегулировании конфликта, который обострился 10 мая, выступил Египет.
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