Кубок чемпионата Европы по футболу доставили в Петербург

Главный трофей предстоящего турнира пробудет в городе два дня.

Петербуржцы смогут увидеть кубок чемпионата Европы завтра в Петропавловской крепости. Сегодня его презентовали в «Газпром-Арене», где пройдут петербургские матчи футбольного первенства. Затем главную награду вынесут на обозрение горожан на специальной выставке в парке футбола на Заячьем острове. Её откроют для всех желающих в десять утра. Там петербуржцы смогут сфотографироваться с наградой. Кубок чемпионата Европы в Северную столицу привез бывший игрок «Ювентуса», ветеран сборной Франции, чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге. Этим летом, в Петербурге пройдут семь матчей первенства. Первый из них состоится 12 июня. На поле выйдут команды России и Бельгии.

В понедельник Кубок чемпионата Европы по футболу отправят в Москву.