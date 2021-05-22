Полиция сорвала съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде

На мероприятие, организованное бывшим депутатом Тимирязевского района Москвы Юлией Галяминой и ее сторонниками, пришли полицейские. Под предлогом нарушения санитарных норм они потребовали прекратить мероприятие. Галямина и еще три участника съезда были задержаны. На Галямину составили протокол, т.ч. и по статье о неповиновении сотруднику полиции. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

По статье о неповиновении полиции, по данным ОВД-Инфо, задержаны еще трое участников собрания. Все задержанные оставлены в полиции минимум до утра. На остальных делегатов съезда составили протоколы по коронавирусной статье. С таким обвинением из зала вышел, в частности, муниципальный депутат из Москвы Сергей Власов.

Аналогичное собрание муниципальных депутатов было разогнано в марте в Москве. Тогда более 100 участников были задержаны.