В московском метро запустили первый поезд, посвящённый культуре граффити. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, поезд будет работать на Замоскворецкой линии до середины сентября. Он подчеркнул, что департаменту важно узнать мнение об этом поезде и о возможном продолжении этой программы.
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