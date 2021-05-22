Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла жителей Германии от проявления антисемитизма. Заявление связано с предстоящими пропалестинскими митингами в Германии: «Кто бы ни насаждал ненависть к евреям на наших улицах, кто бы их ни оскорблял, — это вне нашего основного закона. Такие действия должны безоговорочно наказываться и иметь ощутимые последствия для виновных. Закон гарантирует право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Но он не оставляет места для нападок на людей других вероисповеданий. У нас нет места жестокости, расизму и подстрекательству».

Ранее Меркель поддержала право Израиля на оборону своей территории от ракетных обстрелов со стороны палестинских радикалов.