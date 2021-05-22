Профсоюз работников образования «Учитель» призвал ЕР не принуждать учителей участвовать в партийных праймериз

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее письмо направлено лидеру партии, и замглавы Совбеза России Дмитрию Медведеву. Профсоюз обращает внимание на то, что в мае у учителей существенно возрастает нагрузка из-за выставления годовых оценок и подготовки учеников к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ. При этом педагоги и так этот учебный год проработали с высокой нагрузкой — в условиях ковидных ограничений, вынужденных замен заболевших коллег, частичного дистанционного обучения.
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