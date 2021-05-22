Власти Великого Новгорода связали приход полиции на съезд депутатов с рейдами по проверке антикоронавирусных мер

Власти Великого Новгорода связали приход полиции на съезд муниципальных депутатов с городскими рейдами по проверке антикоронавирусных мер. Как сказал ТАСС официальный представитель губернатора Николай Шестаков, это обычное рутинное мероприятие. Сегодня Великом Новгороде должен был пройти съезд муниципальных депутатов России, но собрание оказалось сорванным из-за действий полиции, которая усмотрела нарушение санитарных правил. Задержаны одна из организаторов Юлия Галямина и петербургский депутат Виталий Боварь. На них составили протоколы о неповиновении полиции и оставили в отделении до утра. На остальных участников съезда составили протоколы о нарушении мер повышенной готовности.