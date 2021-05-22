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20:36, 22 мая 2021

Министерство коммуникаций Индии потребовало от соцсетей удалить информацию об индийском штамме

Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства. Власти называют ложным появившиеся утверждения, что индийский штамм коронавируса начал стремительное распространение по миру. Ранее правительство Индии опубликовало заявление, в котором говорится, что использование термина «индийский штамм коронавируса» безосновательно. Ранее индийский штамм был официально подтвержден ВОЗ.


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