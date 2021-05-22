На гастролях Уральского цирка в Новосибирской области хищница напала на дрессировщика на глазах у зрителей. Мужчину госпитализировали с рваными ранами конечностей. Львицу теперь планирую передать в зоопарк. По сведениям телеканала 360tv, дрессировщик объяснил инцидент тем, что его подопечная за время пандемии отвыкла от выступлений.