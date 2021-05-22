К бывшему полицейскому из Иваново, который уволился в знак протеста против срока Навальному, пришли с обыском

К бывшему полицейскому Сергею Римскому из Иваново, который уволился из МВД в знак протеста против вынесения тюремного срока Алексею Навальному, пришли с обыском. Мероприятие проводилось из-за возбужденного дела об оскорблении представителя власти. Сам Сергей Римский уверен, что оснований для обыска нет, об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».

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У Сергея Римского также изъяли всю технику, при этом он добавил, что ему не дают ознакомиться с материалами дела и хотя бы узнать, как именно он оскорбил представителя власти.