Полиция, которая сорвала съезд муниципальных депутатов в Великом Новгороде, задержала Юлию Галямину

Полиция, которая сорвала съезд муниципальных депутатов в Великом Новгороде, задержала одну из организаторов, Юлию Галямину. На бывшего муниципального депутата из Москвы составили протокол о неповиновении сотрудникам МВД. Политика оставляют в полиции до воскресения. Галяминой грозит административный арест на срок до 15 суток.