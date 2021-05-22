За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30%

Как отмечает РБК, это рекорд за последние 10 лет. По данным Росстата, в апреле 1 кг лососевой икры стоил в среднем 4 700 руб. В этом году резкое подорожание икры стало следствием небольшого улова лососей на Дальнем Востоке, основном регионе добычи. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов.
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