За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30%

Как отмечает РБК, это рекорд за последние 10 лет. По данным Росстата, в апреле 1 кг лососевой икры стоил в среднем 4 700 руб. В этом году резкое подорожание икры стало следствием небольшого улова лососей на Дальнем Востоке, основном регионе добычи. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов.