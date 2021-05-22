СК расследует уголовное дело о хищениях 5 млрд рубдей на строительстве объектов Минобороны

СК расследует уголовное дело о хищениях 5 млрд рублей на строительстве объектов Минобороны. По сведениям «Коммерсанта», расследование началось в конце 2020 года, когда началась проверка компании «Главное управление обустройства войск», которая занимается строительством жилых домов для военнослужащих и других объектов. Следствие установило, что фирма не достроила или завысила на порядок стоимость четырех объектов спецназначения. Сейчас по делу проходят три фигуранта — руководители дочерних структур компании.

Как пишет «Коммерсантъ», «прорыв в расследовании наступил буквально на днях, когда обвиняемые пошли на сотрудничество».