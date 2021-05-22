Приход полиции на съезд депутатов в Великом Новгороде связан с регулярными антикоронавирусными рейдами

Приход полиции на съезд муниципальных депутатов в Великом Новгороде связан с антикоронавирусными рейдами, которые проводятся в регионе регулярно. Такое предположение ТАСС высказал официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков. В управлении МВД по Новгородской области от комментариев пока воздерживаются.

На съезде, который оказался фактически сорванным, была задержана его организатор, бывший муниципальный депутат из Москвы Юлия Галямина. На нее составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Галямину оставляют в полиции до воскресенья. На остальных участников съезда составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений.