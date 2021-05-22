Сергей Кириенко выступил за возрастную маркировку компьютерных игр. Но, по его словам, предложения должны поступать от самой IТ-отрасли. Первый замглавы администрации президента призвал компании работать с общественным мнением, в первую очередь родительским и учительским сообществом, «которое, как он сказал, по определению к компьютерным играм настроено крайне негативно.