Численность населения трудоспособного возраста в стране будет снижаться до второй половины 2020-х годов. Это признал помощник президента Максим Орешкин. По его словам, это станет одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста. Ранее Владимир Путин поставил задачу к концу текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.