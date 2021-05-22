Численность населения трудоспособного возраста в стране будет снижаться до второй половины 2020-х годов. Это признал помощник президента Максим Орешкин. По его словам, это станет одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста. Ранее Владимир Путин поставил задачу к концу текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.
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