Американская телеведущая Опра Уинфри призналась, что в детстве ее несколько раз насиловал двоюродный брат. Об этом Опра рассказала в своем сериале, который выходит на платформе Apple TV+: «В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний кузен. Я не знала, что такое изнасилование: ни этого слова, ни вообще, что такое секс и откуда берутся дети. Я не знала, что со мной произошло и держала это в секрете».

Опра Уинфри не назвала имени своего кузена, но отметила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин.