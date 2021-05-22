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19:04, 22 мая 2021

В Иваново силовики провели обыск у бывшего полицейского, который поддерживал политика Алексея Навального.

Против Сергея Римского уже завели уголовное дело. Как рассказал адвокат от «Правозащиты Открытки» Оскар Черджиев, бывшему силовику вменяют оскорбление полицейского после митинга 21 апреля. На следующей неделе Римский должен прийти на допрос в Следственный комитет. У обвиняемого изъяли телефон, ноутбук и документы.

По словам адвоката, во время обысков у квартиры Сергея Римского дежурили два автоматчика. Кроме того, защитник уверен, что дело носит политический характер и создано лишь из-за того, что после своего увольнения Римский стал активно заниматься общественной деятельностью и даже рассматривал возможность баллотировать в депутаты Госдумы на предстоящих выборах.

Сергей Римский решил уйти из органов 2 февраля, когда политику Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Причиной, по словам самого полицейского, стали жёсткие разгоны митингов в поддержку оппозиционера в январе.

В рамках обыска полицейского спрашивали о готовности выдать пароли от изъятых устройств, а также о знакомстве с сотрудником ведомства, которого Римский якобы оскорбил.


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