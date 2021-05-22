Полиция в Великом Новгороде составила протоколы на участников съезда муниципальных депутатов

Полиция в Великом Новгороде составила протоколы по статье о нарушении режима повышенной готовности на участников съезда муниципальных депутатов. Сами делегаты утверждают, что никаких нарушений не было В его организации принимала участие бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина. После начала мероприятия в зал пришли полицейские и потребовали прекратили его, фактически сорвав съезд. На собрании задержали двух человек: саму Галямину и петербургского депутата Виталия Боваря.

Задержание политика Юлии Галяминой на так называемом «Земском съезде» независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде связано с опасениями власти по поводу того, что протест в России вновь будет структурирован. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов. «Власть, очевидно, сформулировала свою стратегию в преддверии думских выборов. Коли уж нельзя взять и уничтожить протестные настроения, то протест должен быть обезглавлен. То есть протест неструктурированный властям кажется менее страшным, чем протест, возглавляемый и координируемый кем-то. С этой целью посажен Алексей Навальный и разгромлен ФБК*. «Земский съезд» и Юлия Галямина оказались в этой ситуации самыми яркими лидерами оппозиции, которые что-то делают, объединяются и создают некую структуру», — пояснил политолог.