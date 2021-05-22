Сегодня на ЧМ по хоккею встречаются сборные Великобритании и России. Свой второй матч на чемпионате Россия выигрывает со счетом 5:1. Идет второй период. Накануне подопечные Валерия Брагина стартовали на турнире с победы над командой Чехии со счетом 4:3. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать гимн России. Хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России.