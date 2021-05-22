Роскосмос не исключает продолжения участия в проекте МКС после 2025 года, решение за президентом, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко. Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом Блошенко заявил, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США. Альтернативой МКС станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году.