В Белоруссии заблокировали сайт Sports.ru

Как сообщает интернет издание «Медиазона», решение принято Министерством информации Белоруссии. Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой действий президента Александра Лукашенко и силовиков при разгонах акций протеста в Белоруссии. Он также создал фонд солидарности для помощи людям, которые потеряли работу из-за участия в акциях протеста. Несколько дней назад Навоша высказался в поддержку новостного портала Tut.by. Другой проект Навоши — Tribuna.com — заблокирован в Белоруссии с 2020 года.