Сотрудники полиции отпускают участников съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Как рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николай Касьян, у одной части участников берут объяснительные, на остальных составляют протоколы по статье о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Галямину и еще одного делегата съезда. Официально органы власти ситуацию не комментируют.