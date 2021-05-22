В Москве сегодня проходит учредительный съезд партии «Вооруженный гражданин»

Оргкомитет «Вооружённого гражданина» собрал в зале гостиницы на юге Москвы несколько десятков представителей из разных регионов. Они впервые съехались, чтобы принять устав, одобрить программу и выбрать руководство партии. Проходит всё спокойно. Многие в масках, а стулья из-за коронавируса расставили на большей, чем обычно, дистанции.

В программе, которую сегодня могут принять, сказано, что в России необходимо создать гражданскую оружейную культуру, изменить отношение к общества к оружию, и к его владельцам. Это должно позволить жителям страны иметь возможность самим заботиться о своей безопасности и позволить перенаправить выделенные на неё государственные деньги на другие цели. Помимо этого, партия обещает добиваться отмены предела самообороны и легализацию продажи короткоствольного нарезного оружия.

По закону окончательно зарегистрировать партию можно будет только через полгода, так что на выборах в Государственную Думу «Вооруженный гражданин» участвовать не сможет.

Тем временем глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион выступил за ограничение доступа широких слоев населения к охотничьему оружию. Говоря в целом о случаях, подобных казанской трагедии, митрополит Иларион счел необходимым лучше следить за духовно-нравственным воспитанием молодежи.