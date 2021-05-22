Сотрудники полиции составляют протоколы на участников съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде

Сотрудники полиции составляют административные протоколы на участников съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Их обвиняют в нарушении санитарных правил.

На встрече, которая получила название «Земский съезд», его участники – независимые муниципальные депутаты из различных городов, в том числе, из Москвы – хотели обсудить предстоящие выборы в Госдуму. Однако почти сразу после начала съезда в зал вошли силовики. Незаконным съезд объявил лично начальник полиции Великого Новгорода Сергей Максимов.

Претензии силовиков касались числа участников съезда: на днях губернатор Новгородской области сократил максимально разрешенную численность частных мероприятий до 30 человек. В ответ одна из организаторов встречи и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина не согласилась с обвинением в нарушении коронавирусных ограничений.

В результате нескольких делегатов съезда задержали, в том числе и Галямину. Ее вместе с еще одним депутатом из Санкт-Петербурга увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь Галяминой Николай Касьян в интервью агентству «Интерфакс» рассказал, что у одной части участников берут объяснительные, а на вторую составляют протоколы. При этом сколько человек будет проходить по административным делам, пока не ясно.

Депутат Думы Великого Новгорода от партии «Яблоко» Анна Черепанова полагает, что губернатор не выполняет возложенных на него функций и не оправдывает доверия людей. По мнению Анны Черепановой, указ губернатора противоречит закону и здравому смыслу.

Срыв съезда муниципальных депутатов в Великом Новгороде говорит о том, что в глазах власти такие мероприятия представляют угрозу для президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. «Буквально за двое суток до открытия съезда губернатор Новгородской области издал указ, ограничивающий публичные мероприятия 30 людьми. Организаторы съезда подчинились этому ограничению, и в зале находилось ровно 25 человек. Тем не менее, представитель полиции в чине полковника заявил, что в помещении находится более 30 участников мероприятия. Эти действия полиции показывают, что любое публичное действие свободно избранных политиков, какими являются муниципальные депутаты, представляет угрозу для государственной стабильности Владимира Путина», — заявил Шлосберг. С его точки зрения, «это показывает, что власть абсолютно слаба, и что она не в состоянии вести ни с этими депутатами, ни с обществом никакой диалог, кроме полицейщины». «Вся эта силовая машина боится 25 человек, и эта трусость видна всей стране. И сколько бы они ни пытались изобразить, что защищают закон – они не защищают закон, потому что закон не был нарушен», — подчеркнул Шлосберг. Он назвал произошедшее «дикостью, глупостью и наглостью». «Собрались цивилизованные люди, облеченные доверием избирателей, избранные на тех выборах, которые сейчас проходят в России, то есть прошедшие огонь и воду и ставшие депутатами. Их победа утверждена избирательными комиссиями, полностью контролируемыми властями. И эти люди просто собрались поговорить о муниципальных проблемах», — заключил Шлосберг.

Задержание политика Юлии Галяминой на так называемом «Земском съезде» независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде связано с опасениями власти по поводу того, что протест в России вновь будет структурирован. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов. «Власть, очевидно, сформулировала свою стратегию в преддверии думских выборов. Коли уж нельзя взять и уничтожить протестные настроения, то протест должен быть обезглавлен. То есть протест неструктурированный властям кажется менее страшным, чем протест, возглавляемый и координируемый кем-то. С этой целью посажен Алексей Навальный и разгромлен ФБК*. «Земский съезд» и Юлия Галямина оказались в этой ситуации самыми яркими лидерами оппозиции, которые что-то делают, объединяются и создают некую структуру», — пояснил политолог. Аббас Галлямов обратил внимание, что этот съезд объединяет не просто рядовых граждан, а муниципальных депутатов, «а это уже институт». «Из истории хорошо известно, что настоящая революция начинается не тогда, когда люди выходят на улицы (это просто бунт), а когда недовольные группируются вокруг каких-то институтов», — уточнил эксперт. С точки зрения Галлямова, организованная оппозиционная деятельность «пугает власти». «Потому что протестные настроения сильны, и вся надежда режима, всей этой думской кампании, на то, что оппозиционеры не смогут договориться, и все недовольные избиратели либо не придут на участки, либо придут и будут голосовать либо за Иванова, либо за Петрова, либо за Сидорова, а в результате проскочит Козлов – единоросс. Именно поэтому властям важно, чтобы среди оппозиционеров не было точки сборки и того, кто сумеет организовать что-то, подобное «умному голосованию» Навального», — заключил Галлямов.

В марте в Москве полицейские разогнали схожую встречу муниципальных депутатов. Свыше 100 участников были задержаны, их обвинили в участии в мероприятии, организованном нежелательной организации.