После начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами

Это произошло из-за роста прибыли фармкомпаний, которые производят вакцины от Ковид. Как показывают данные альянса правозащитных и медицинских организаций People Vaccineʼs Alliance, среди новых миллиардеров наибольшее состояние у гендиректоров американской компании Moderna Стефана Банселя (4,3 миллиарда) и немецкой BioNTech Угура Шахина (4 миллиарда). В список новых миллиардеров вошли еще четыре человека, связанных с Moderna. Еще три новых миллиардера являются соучредителями китайской компании CanSino Biologics, выпускающей свою вакцину от коронавируса.