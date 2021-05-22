После начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами

Это произошло из-за роста прибыли фармкомпаний, которые производят вакцины от Ковид. Как показывают данные альянса правозащитных и медицинских организаций People Vaccineʼs Alliance, среди новых миллиардеров наибольшее состояние у гендиректоров американской компании Moderna Стефана Банселя (4,3 миллиарда) и немецкой BioNTech Угура Шахина (4 миллиарда). В список новых миллиардеров вошли еще четыре человека, связанных с Moderna. Еще три новых миллиардера являются соучредителями китайской компании CanSino Biologics, выпускающей свою вакцину от коронавируса.
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