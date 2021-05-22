Немецкий институт здравоохранения внес Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19

Как пишет The Guardian, власти Германии приняли решение с 23 мая ввести запрет на путешествия из Великобритании. Въезд в Германию из Соединенного Королевства будет разрешен только лицам, имеющим немецкое гражданство, близким родственникам немецких граждан при условии, что они путешествуют вместе, а также прибывающим по веским причинам.

Тем временем в самой Великобритании 17 мая начался третий этап снятия коронавирусных ограничений, число привитых в стране растет, количество случаев госпитализации постепенно снижается. По словам британского премьера Бориса Джонсон, новые штаммы вируса на данный момент не меняют картину угроз внутри страны. 21 июня власти Великобритании намерены снять большинство оставшихся ограничений.