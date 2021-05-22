Минобороны объявило очередной тендер на приобретение автомобилей бизнес-класс. Как эти цели выделено 57 млн рублей. Соответствующую заявкуинтернет издание «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок. Количество закупаемых машин, их стоимость, а также марки в документах не раскрываются, поскольку аукцион проходит в закрытом режиме. При этом там указано, что автомобили должны быть переднеприводными и отечественного производства. Необходимы же они ведомству «для обеспечения служебной деятельности».