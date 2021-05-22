Полиция в В. Новгороде составляет протоколы за нарушение коронавирусных норм на участников съезда независимых мундепов

Полиция в Великом Новгороде составляет протоколы по статье о нарушении режима повышенной готовности на участников съезда независимых муниципальных депутатов. Как рассказал «МБХ медиа» один из участников мероприятия, глава совета депутатов района Печатники Сергей Власов, протоколы должны поступить в суд в Великом Новгороде, но он и другие депутаты заявили ходатайство о рассмотрении дел по месту регистрации. В организации съезда принимала участие бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина.

После начала мероприятия в зал пришли полицейские и под предлогом нарушения ограничений по коронавирусу потребовали прекратить его. На собрании задержали двух человек: саму Галямину и петербургского депутата Виталия Боваря.