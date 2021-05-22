МВД решило ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов. Как передает ТАСС, его хотят распространить на тех, кто не имеет права находиться в России, но вынужден оставаться на ее территории, например из-за судебных процессов или самоизоляции. По данным МВД, срок пребывания в стране окончился у более чем полутора млн мигрантов. Ранее Владимир Путин заявлял о нехватке рабочих рук «в целых отраслях экономики» и обещал облегчить жизнь трудовым мигрантам из других стран.
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